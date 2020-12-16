أخبار السعودية اليوم.. اعتماد الميزانية السعودية الجديدة.. و«الصحة» تدعو للتسجيل بتطبيق «صحتي»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، وإلى التفاصيل:

الميزانية السعودية الجديدة.. مجلس الوزراء يعلن التفاصيل.. اليوم الثلاثاء

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الميزانية السعودية الجديدة؛ حيث تُظْهِر الأرقام بوادر تعافٍ اقتصادي من تداعيات جائحة كورونا المستجد، ويبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال، ما يعادل (264 مليار دولار)، ووصل العجز في الميزانية نحو 145 مليار ريال، وتستهدف الميزانية الجديدة تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقارنة مع نسبة متوقع نحو 12% في 2020، وسط توقعات باستمرار العجز تدريجيًا ليصل إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023.

لقاح كورونا.. وزير الصحة: سارعوا بالتسجيل في تطبيق «صحتي»

طالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بسرعة التسجيل في تطبيق «صحتي»، وذلك للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس»، وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة في كل منها.

تطبيق صحتي.. طريقة التسجيل والحصول على لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، مؤكدة أن اللقاح آمن، وكشفت وزارة الصحة، أنه تم إضافة خياراً جديداً لحجز التطعيم من خلا تطبيق «صحتي»، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته.

إصابات كورونا بالسعودية.. 3 مناطق تتصدر الحالات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، خريطة إصابات كورونا في المملكة والتي وصلت إلى 142 حالة جديدة، بينها 34 حالة بمنطقة الرياض و32 حالة بمكة المكرمة، وسجلت منطقة المدينة المنورة 19 حالة والمنطقة الشرقية 15، ومنطقة عسير 11 وتبوك 7، وسجلت منطقتا الجوف والقصيم 5 حالات لكل منهما فيما سجلت منطقة الباحة 4 حالات وسجلت مناطق نجران وحائل وجازان 3 حالات إصابة لكل منها فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية حالة واحدة.

خريطة التعافي الجديدة من كورونا بالسعودية.. الرياض في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 201 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 26 حالة، وتلتها ينبع بتسجيل 25 حالة، وسجلت المدينة المنورة 13 حالة، وحائل 10، وسجلت مكة المكرمة، وجازان والهفوف 8 حالات تعاف لكل منها، فيما تم تسجيل 6 حالات تعاف في كل من: أبو عريش والخرج والمبرز.

10 وفيات جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة تكشف الإصابات والتعافي

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360155، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 350993، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6069 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و201 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

بالفيديو.. 3 مراحل للتطعيم ضد كورونا.. والفئات المستهدفة أولًا

تشمل عملية التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ثلاث مراحل تتضمن كل منها فئات مستهدفة بعينها وصولًا إلى تطعيم الجميع، ودعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد مؤكدة أن اللقاح آمن واعتمدت الوزارة وهيئة الغذاء والدواء، لقاح كورونا (فايزر بيونتيك) إذ أثبتت التجارب أنه آمن بدرجة أكبر من غيره وفعال بالوقاية من المرض، بما يؤدي إلى تقوية المناعة الذاتية لدى الحاصلين عليه.

«الجوازات»: استثناء السوريين واليمنيين من مدة تمديد الزيارة العائلية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن المدة المحددة لتمديد الزيارة العائلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك».

بالصور.. قائد سيارة يمارس التفحيط بعرعر.. والمرور يتدخل

كشف المرور السعودي، عن ضبط أحد قائدي السيارات، بمدينة عرعر، وذلك بعد ممارسته التفحيط، مشيرًا إلى أنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة الحدود الشمالية يضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر، معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

«الأرصاد» تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية على 5 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على خمس مناطق بالمملكة، غدًا الأربعاء، تشمل: مكة المكرمة وسواحلها والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، كما توقع المركز، بتقريره لطقس الغد، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية