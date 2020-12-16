السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1,078 إصابة جديدة بفيروس

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة

// انتهى //

04:13ت م

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سيئول 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 مأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45,442.كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة// انتهى //04:13ت م0249

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