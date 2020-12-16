

مانيلا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 9ر26 كيلومترا تحت سطح الأرض، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

04:09ت م

0248





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.