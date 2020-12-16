سياسي / رئيس البرلمان اليمني يلتقي بالسفير الفرنسي لدى بلاده



الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

التقى رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم بسفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا.

ورحب رئيس البرلمان اليمني خلال اللقاء بالسفير المعين حديثا لدى اليمن متمنيًا لهُ التوفيق في أداء مهامه, وبما يلبي تطلعات الشعبين اليمني والفرنسي والعلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية خاصة وهو يعرف اليمن جيداً ولديه دراية كاملة بما حل بها جراء الانقلاب الحوثي ومحاولة إيران زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن البركاني جهود المملكة العربية

من جهته أعرب السفير الفرنسي عن دعم اليمن الكامل للشرعية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وأنهُ سيبذل جهوده في سبيل إنهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام وعودة مؤسسات الدولة.

// انتهى //

04:01ت م

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الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم بسفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا.ورحب رئيس البرلمان اليمني خلال اللقاء بالسفير المعين حديثا لدى اليمن متمنيًا لهُ التوفيق في أداء مهامه, وبما يلبي تطلعات الشعبين اليمني والفرنسي والعلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية خاصة وهو يعرف اليمن جيداً ولديه دراية كاملة بما حل بها جراء الانقلاب الحوثي ومحاولة إيران زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.وثمن البركاني جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض والخطوات الإيجابية التي تمت خلال الأيام الماضية وما سيشكله إعلان تشكيل الحكومة وعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعودة العديد من البعثات الدبلوماسية وأثره الإيجابي في ظل الأوضاع التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني.من جهته أعرب السفير الفرنسي عن دعم اليمن الكامل للشرعية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وأنهُ سيبذل جهوده في سبيل إنهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام وعودة مؤسسات الدولة.// انتهى //04:01ت م0247

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