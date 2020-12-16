السعودية اليوم / البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

// انتهى //

03:02ت م

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ريو دي جانيرو 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.// انتهى //03:02ت م0246

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