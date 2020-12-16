سياسي / نائب الرئيس اليمني يلتقي بالسفير الفرنسي لدى بلاده



الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء بالدور الفرنسي الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة المواطنين، مستعرضاً جملة من القضايا والموضوعات الوطنية وفي مقدمتها النجاحات المُحرزة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

وأكد الفريق محسن بأن من شأن الانتهاء من تنفيذ الاتفاق تحقيق مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، معرباً في هذا السياق عن تقديره للدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية

ودان نائب الرئيس اليمني في اللقاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناقلة لنقل الوقود بقارب مفخخ في ميناء جدة، عاداً تكرار استهداف المنشآت الحيوية النفطية تهديداً للاستقرار والأمن العالميين بشكل عام.

من جهته، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومساندة الجهود الأممية التي تُبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.

// انتهى //

02:48ت م

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الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأشاد نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء بالدور الفرنسي الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة المواطنين، مستعرضاً جملة من القضايا والموضوعات الوطنية وفي مقدمتها النجاحات المُحرزة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.وأكد الفريق محسن بأن من شأن الانتهاء من تنفيذ الاتفاق تحقيق مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، معرباً في هذا السياق عن تقديره للدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما بذلوه من جهود مشكورة في هذا الإطار.ودان نائب الرئيس اليمني في اللقاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ناقلة لنقل الوقود بقارب مفخخ في ميناء جدة، عاداً تكرار استهداف المنشآت الحيوية النفطية تهديداً للاستقرار والأمن العالميين بشكل عام.من جهته، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومساندة الجهود الأممية التي تُبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.// انتهى //02:48ت م0245

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