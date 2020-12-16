

القاهرة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر 523 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيانه اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ عدد الوفيات 6966 حالة.

// انتهى //

02:01ت م

0244



القاهرة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) و 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيانه اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ عدد الوفيات 6966 حالة.// انتهى //02:01ت م0244

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.