

تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1483 إصابة جديدة و 41 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 113,241 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,956 وفاة.

// انتهى //

23:54ت م

0228



تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1483 إصابة جديدة و 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 113,241 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,956 وفاة.// انتهى //23:54ت م0228

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.