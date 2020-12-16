سياسي / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن



نيوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

// انتهى //

23:40ت م

0226



نيوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.// انتهى //23:40ت م0226

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