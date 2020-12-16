السعودية | ارتفاع قياسي للقروض العقارية .. 392.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

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ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية إلى مستوى قياسي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة نحو 392.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 359.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته، مسجلة ارتفاعا 9 في المائة، بما يعادل 32.2 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، يعد ارتفاع الربع الثالث هو تاسع ارتفاع ربعي للقروض العقارية على التوالي منذ الربع الثالث 2018.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، سجلت القروض العقارية أضخم ارتفاع فصلي تاريخيا بنحو 32.2 مليار ريال، وكذلك خلال تسعة أشهر بقيمة 94.8 مليار ريال وهي الأعلى تاريخيا، على الرغم من تفشي فيروس “كورونا” على الصعيدين العالمي والمحلي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 42.1 في المائة بما يعادل 116.2 مليار ريال، حيث كانت 275.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وتعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفا تسكن منازلها.

ويؤكد ذلك أن الزيادة في القروض العقارية خلال الربع الثالث جاءت بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 11.6 في المائة وقيمة 28.9 مليار ريال، لتبلغ 279.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقابل 250.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.