شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «تطوعية» بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، منصة «نورة العطاء للخدمة المجتمعية»، مستهدفة منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات وخريجات الجامعة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لمفهوم التحول الرقمي من خلال أتمتة إجراءات العمل المتبعة حاليًا لتحقيق سهولة الوصول إلى المعلومة، وسرعة الإنجاز في التنفيذ.

وتتمثل مجالات التطوع، التي تخدمها المنصة في تفعيل العمل التطوعي بمنهجية مدروسة من خلال وسائل تقنية تمكن المتطوع من الاطلاع على الفرص التطوعية في المجتمع المحلي، وتمكين الطالبات والخريجات من التسجيل في حاضنة نورة العطاء التطوعية التابعة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدات الخدمة المجتمعية في كليات ومعاهد الجامعة، تحت مظلة مكتب الإشراف على وحدات الخدمة المجتمعية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، لتوحيد الجهود وضبط عملية الجودة في الخدمات المقدمة للمجتمع. كما تسهم المنصة في رصد إحصائيات الخدمة المجتمعية والتطوع والبرامج والمبادرات المجتمعية لمنسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتوثيقه وحفظ الحقوق. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.