شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار دولار مساعدات المملكة لليمن في 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن المساعدات تتركز في مناطق مختلفة من خلال المشاريع، التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة ومركز الإغاثة السعودي في اليمن، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وقدّمت المملكة حتى الآن أكثر من مليار دولار في مشاريع تتعلق بتأمين الغذاء في اليمن. وجدّد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة شريك قوي للأمم المتحدة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ولا تزال ملتزمة بالجهود المبذولة لتعزيز الحل السياسي في اليمن. ولفت معاليه النظر إلى الجهود، التي بذلتها المملكة مؤخرًا بما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الرياض، وبأهمية أن يلتزم الجانب الحوثي بتعزيز السلام ووقف الأعمال العدوانية على حساب الشعب اليمني ودول الجوار.
وأبان أن تفاقم الوضع الإنساني المؤسف في اليمن هو نتيجة استمرار الأعمال العدائية من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وسجلهم الطويل في عرقلة توصيل المساعدات والغذاء والمساعدات للشعب اليمني في المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
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