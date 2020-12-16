شكرا لقرائتكم خبر عن 1921 خريجا بدورات قوات أمن المنشآت التأهيلية والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء العتيبي، حفل تخريج 1921 خريجًا بعدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة.

ونقل اللواء العتيبي تهنئة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، للخريجين من قطاعي «أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي»، الذين تم تخريجهم في معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من سموه. وأعرب، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها.