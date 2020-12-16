شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - ياباني في المنتجات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الأول، مذكرة تعاون مع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في مجال المنتجات الطبية. ومثّل «الغذاء والدواء» في التوقيع بمقر «الهيئة» بالرياض، الرئيس التنفيذي د. هشام الجضعي، فيما مثّل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية مدير عام مكتب السلامة الدوائية والصحة البيئية كاماتا مستواكي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المنتجات الطبية، وتشمل المستحضرات الصيدلانية، والحيوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحية، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصة للاستخدام الدوائي، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تنص مذكرة التعاون على إعطاء الأولوية في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة أو المبتكرة المرخصة والمسوقة في اليابان، كما سيبني مركز التدريب الآسيوي الخاص بالشؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية في اليابان القدرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفاءتها، وتعزّز المذكرة التعاون بين الجهتين في المحافل الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون سعودي - ياباني في المنتجات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.