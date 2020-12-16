شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده والان نبدء بالتفاصيل

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في اتصال هاتفي، أمس، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اتصال هاتفي، أمس، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معربًا سموه عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.

وأعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.