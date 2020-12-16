شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ مشعل الأحمد بتشكيل الحكومة الكويتية والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اتصال هاتفي، أمس، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لهم بالتوفيق. وأعرب ولي عهد الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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