شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوقع عقد المخطط الشامل لطريق «الأمير محمد بن سلمان» والان نبدء بالتفاصيل

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، عقد مشروع إعداد الدراسة الفنية والمخطط الشامل لمسار التنمية الساحلي بالمنطقة الشرقية «طريق الأمير محمد بن سلمان»، وذلك خلال لقائه المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية م. إبراهيم السلطان، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م.فهد المطلق، واستعرض سموه، خلال اللقاء، مبادرات البناء المؤسسي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية بما يضمن كفاءة المخرجات الحالية والمستقبلية، والحد من المشكلات التنموية التي تؤثر سلبًا على المدن والمحافظات وسكانها.

من جهته أكد م. السلطان أن القفزات التي تمر بها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لم تكن لتصبح بهذا التطور والتغيير المستمر، لولا الدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للوصول بالمنطقة إلى مراكز متقدمة على المستويات كافة.