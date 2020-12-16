شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء تحديث البيانات بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن آخر موعد لانتهاء فترة تحديث بيانات الطالب الشخصية، إلكترونيا، هو يوم الخميس 2 جمادى الآخرة.

وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.عبدالله آل مريح، أن التحديث يضمن صحة البيانات المطبوعة في الوثيقة لتسهيل عملية المطابقة عند التقدم على فرص وظيفية أو استكمال الدراسات العليا، مشيرا إلى توثيق وسائل التواصل لاستخدامها في تقديم خدمات إضافية للخريج.

وأضاف: إن طريقة التحديث تتم من خلال 11 خطوة، علمًا بأن آخر يوم لتحديث البيانات هو الخميس 2 جمادى الآخرة.

ونوه وكيل العمادة لشؤون الخريجين د. نهير الظفيري أن العمادة تعمل على تذليل كل الصعاب، التي تواجه الطلبة عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بها لرفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية، على مدار الساعة دون الحاجة إلى حضور الطالب الشخصي، مما يساعد في تسهيل كل الإجراءات ومعالجتها، مشيرا إلى رد العمادة على استفسارات الطلبة، من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة.