شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: وضع آلية لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الثلاثاء) «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية؛ لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.

وطالب المجلس في قراره بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على قيام المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بوضع خطة إستراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية، على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية، ومؤشرات الأداء. وطالب المجلس المركز بالعمل على المواءمة بين مخرجاته البحثية بما يخدم رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع المراكز البحثية والجامعات لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي. وشدد المجلس على المركز بإصدار دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارضا بالمهام، وتطوير موقعه الإلكتروني الرسمي، وتفعيل منصاته الالكترونية، مطالبا المركز بأن يولي اهتماماته بالقضايا والظواهر الاجتماعية في ظل الأزمات والكوارث من خلال إعداد دراسات، تستفيد منها الجهات في مختلف القطاعات.

تعديل آلية عمل لجنة المساهمة العقارية

ووافق المجلس في مستهل الجلسة على طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14/‏ 2/‏ 1430هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ويهدف تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

مطالبة «التخصصي للعيون» بتوطين القدرات البحثية

عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المستشفى بالتوسع في تطبيق الترميز الطبي وتوطينه ودراسة نتائجه على أعمال المستشفى. وأشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالمستشفى باعتباره صرحاً شامخاً، مطالباً بتوطين القدرات البحثية لديه، وتقديم المقترحات المبتكرة التي تسهم في الحد من تأثيرات الاستخدامات الإلكترونية على صحة العيون، وتفعيل الاستفادة من البدائل الحسية الأخرى التي تخفف من الاعتماد على حاسة البصر.

تكثيف تدريب منسوبي «واس» على الإعلام الرقمي

وناقش المجلس تقرير اللجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، إذ رأت بأن على وكالة الأنباء السعودية تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات. ودعت اللجنة الوكالة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع، وتكثيف ابتعاث منسوبيها للخارج لما له من مردود إيجابي.