شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر: نمتلك مواقع جذب ترفيهية وسياحية سيتم استثمارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطّلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه في قصر الحكم أمس (الثلاثاء)، على الأفكار والمقترحات المتعلقة بالنشاطات الترفيهية والسياحية في المنطقة ودعم العملية التنموية والبيئية من خلالها، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي.

وتضمن العرض المواقع التي يمكن استثمارها بجدوى عالية عبر تهيئتها وصناعة الترفيه بالنظر لمقوماتها الطبيعية التي تعكس قيمة المكان وثقافته، فيما شدد على التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالسياحة والترفيه والبيئة بالمنطقة لتكامل الجهود وإيجاد عمل محترف بشكل مميز للمحافظات وتفعيل دور أبنائها.