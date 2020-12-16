شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر: نمتلك مواقع جذب ترفيهية وسياحية سيتم استثمارها والان مع التفاصيل
وتضمن العرض المواقع التي يمكن استثمارها بجدوى عالية عبر تهيئتها وصناعة الترفيه بالنظر لمقوماتها الطبيعية التي تعكس قيمة المكان وثقافته، فيما شدد على التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالسياحة والترفيه والبيئة بالمنطقة لتكامل الجهود وإيجاد عمل محترف بشكل مميز للمحافظات وتفعيل دور أبنائها.
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