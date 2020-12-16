شكرا لقرائتكم خبر عن في لقائه بالمواطنين.. أمير تبوك يشيد باللحمة الوطنية الصادقة والان مع التفاصيل
جاء ذلك في اللقاء الأسبوعي برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية والمدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك أمس (الثلاثاء). إذ استهله بالترحيب بالجميع، متناولا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات. بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك، فيما حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
كانت هذه تفاصيل خبر في لقائه بالمواطنين.. أمير تبوك يشيد باللحمة الوطنية الصادقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.