شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطبيق «المقابل المالي».. وتصحيح تدريجي لأسعار الطاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف بيان ميزانية السعودية للعام 2021، أنه سيتم التركيز في عام 2021 على استمرار تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل المقابل المالي على الوافدين وفق الزيادة الأخيرة التي تمت في عام 2020 بحسب البرنامج المعلن، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، إضافة إلى مواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية. كما تجدر الإشارة إلى أن التقديرات لعام 2021، لا تتضمن استمرار الإعفاءات والتأجيلات التي تم تطبيقها في العام 2020، ومن المقدر أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية نحو 17 مليار ريال لعام 2021، بارتفاع نسبته 4.3% عن المتوقع تحصيله نهاية العام 2020، أخذاً بالاعتبار الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، واستمرار تطبيقها في العام القادم 2021، إضافة إلى تحسن النشاط الاقتصادي.



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