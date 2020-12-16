شكرا لمتابعة خبر عن "من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذه مجانا" مبادرة تعكس ترابط أهالي ‎الأحساء "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎الأحساء (صدى):

حرص مواطن بالأحساء على إطلاق مبادرة بإعطاء الخبز مجانا لمن لايستطيع دفع ثمنه

وقال المواطن ويدعى "منصور" أنه بدأ تلك المبادرة التي عكست مدى ترابط المجتمع وامتثاله للدين الإسلامي منذ 6سنوات عندما كان في أوروبا ورأي المخابز تبيع الخبز مجانا لغير القادرين، فوجد أن المملكة أحق بتطبيق تلك المبادرة .

وأضاف أنه قام بوضع لافتة على باب المخبز مدون عليها من لن يستطع دفع ثمن الخبز فلياخذه مجانا، مشيرا إلى أنه كتب الجملة بعدة لغات العربية والإنجليزية والهندية.

ويعد الخبز من أهم الأطعمة في حياة الإنسان نظرا لتوفره وسهولة الحصول عليه، وتعتبر صناعة الخبز من أقدم الغذائية وأهم مصدر للطاقة لاحتوائه علي نسبة كبيرة من النشويات ، كما تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في استهلاك للخبز .