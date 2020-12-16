شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاعقة رعدية تضرب أملج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): شهدت محافظة أملج، اليوم الثلاثاء أمطار رعدية سألت على أثرها بعض الشعاب. شهدت محافظة أملج، اليوم الثلاثاء أمطار رعدية سألت على أثرها بعض الشعاب. وأظهر مقطع فيديو لحظة ضرب الصاعقة الرعدية محافظة أملج،فيما خلت الشوارع من المارة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة. وشهدت مراكز شمال محافظة ينبع وجنوب محافظة أملج، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيدٍ من الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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