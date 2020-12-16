حجز مواعيد زيارة الأمانات والبلديات.. منصة «بلدي» توضح الآلية

أوضحت منصة بلدي، آلية وخطوات وطريقة حجز موعد لزيارة الأمانات والبلديات لإنجاز الخدمات.

وكتبت منصة بلدي، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال «تويتر»، بخطوات يسيرة احجز موعدك لزيارة الأمانة أو البلدية لإنجاز خدماتك عبر منصة بلدي.

حجز موعد عبر منصة بلدي

وحددت منصة بلدي، طريقة حجز موعد لزيارة الأمانات أو البلديات وذلك عن طريق الخطوات التالية:

- ادخل على منصة بلدي عبر الرابط التالي (من هنا)

- اذهب لقائمة خدمات بلدي.

- اختار خدمة «حجز المواعيد الإلكترونية».

- اضغط على «إضافة موعد جديد».

- إرسال الطلب وطباعة بطاقة الموعد.

- تعبئة بيانات الموعد (الأمانة، البليدة، الخدمات المتاحة، التاريخ، الموعد، موضوع الزيارة).

- انقر على زر التالي

خدمات منصة بلدي

وأوضحت منصة بلدي، أبرز الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بالرخص الإنشائية، وهي كالتالي:

- إصدار قرار مساحي.

- تعديل قرار مساحي.

- إصدار رخصة بناء.

- إضافة رخصة قديمة.

- إصدار شهادة إشغال مبنى.

- تعديل رخصة بناء.

- تجهيز الموقع.

- إصدار رخصة هدم البناء.

- تجديد رخصة بناء.

- إصدار رخصة ترميم بناء.

- نقل ملكية رخصة بناء.

- إصدار تقرير فني.

- إيقاف رخصة بناء.

- إلغاء رخصة بناء.

- تصحيح وضع مبنى قائم.

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