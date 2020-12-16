تطبيق «صحتي».. وزارة الصحة تعلن تسجيل 100 ألف شخص

للحصول على لقاح كورونا..
قالت وزارة الصحة، إن أكثر من 100 ألف شخص، سجلوا في تطبيق «صحتي»، وذلك للحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا المتسجد.
وذكر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر» أن 100546 شخص، سجلوا حتى الآن في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح.
وطالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بسرعة التسجيل في تطبيق «صحتي»، وذلك للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس».
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