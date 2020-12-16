الميزانية السعودية الجديدة.. الناتج النفطي الأقل تراجعًا بسبب «إجراءات فعالة»

أعلن مجلس الوزراء، تفاصيل الميزانية السعودية الجديدة؛ للعام المالي 2021؛ حيث جاءت تقديرات الموازنة للعام المالي 2021 بإيرادات قدرها 849 مليار ريال، و990 مليار ريال مصروفات، وعجز قدره 141 مليار ريال.

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعًا خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3ر3 % وهو أقل انخفاضًا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحيًا وماليًا واقتصاديًا، مؤكدًا حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول ( أوبك +) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن بيان وزارة المالية تناول نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442 هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442 / 1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة ( كوفيد –19) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020م وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.