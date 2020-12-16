قائمة سوداء لخطباء 9 مناطق

وأوضحت مصادر لـ«دوت الخليج» أن طي قيد الأئمة والخطباء في الرياض وعسير والمدينة المنورة، والشرقية وحائل ونجران، وتبوك، بالإضافة إلى مكة المكرمة والقصيم، جاء كذلك لعدم التزامهم بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية التي عممت على الجميع بضرورة التوعية والتحذير من خطر جماعة الإخوان وبيان مقاصدهم الدنيئة وأعمالهم الإرهابية.
وكانت إدارات تلك المناطق رفعت للوزارة بأسماء الخطباء المقصرين بعد حصرهم من فرق المراقبة خلال الفترة الماضية.
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