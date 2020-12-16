إطلاق حملة وصفتي سلامتي لصرف الدواء (فيديو)

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء حملة وطنية تحت شعار «وصفتي سلامتي». وتهدف هذه الحملة إلى أهمية الوصفة الطبية عند صرف الدواء الوصفي مما سيساهم في تقليل الأخطاء الدوائية. وأعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن أهمية دور الحملة قائلاً (يأتي إطلاق المركز لحملة «وصفتي سلامتي» بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء استكمالاً لجهود المركز لخدمة المرضى). وتعتبر هذه الحملة ضمن الخطط التي يسعى لها المركز السعودي لسلامة المرضى في رفع الوعي بشكلٍ عام في المجتمع وعند مقدمي الرعاية الصحية وإبراز أهمية الدور المتكامل بين كافة الأطراف، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية 8000 صيدلية مجتمعية ستساهم في تفعيل مفهوم صرف الدواء الوصفي بوصفة طبية.



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