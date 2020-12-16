إزالة مخالفات على 22 ألف م2

أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية في محافظة جدة، بمشاركة شرطة البلدية مواقع بحي «الحرازات» عبارة عن 15 سوراً على مساحة إجمالية بلغت (22000 )م2، كما أزالت البلدية 12 ورشة مخالفة بحي أم البدر التابع للنطاق.
وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني أن البلدية تابعت أعمال إزالة المخالفات بحي الحرازات وأم البدر، وذلك ضمن جهود منع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
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