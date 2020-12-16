استمر توافد المعتمرين على المدينة المنورة في ظل الإجراءات التي تطبقها وزارتا الحج والصحة بالتنسيق مع رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة للجهات المعنية، وبدأت المدينة المنورة في استقبال أول دفعة من المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز مع تخصيص بعض الفنادق للاستقبال وتأمين الإجراءات الاحترازية.

وعملت الجهات المعنية في المدينة المنورة بالتحقق من جميع الإجراءات قبيل استقبال المعتمرين وقضاء 3 أيام في العزل وفق الإجراءات المعتمدة للزوار من المعتمرين من الخارج مع التأكد على جميع الإجراءات الوقائية والإعاشة للنزلاء في الفنادق المخصصة بالتنسيق مع وكالة المسجد النبوي لأداء الصلاة بالروضة الشريفة وفق الإجراءات التي وضعتها الوكالة وقبل أدائهم العمرة والانتقال من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مروراً بمسجد ذي الحليفة «الميقات».