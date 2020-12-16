معرض حرفي لنزيلات السجون (فيديو)

أقامت إدارة سجون منطقة حائل معرضا حرفيا من إنتاج نزلاء السجون في المنطقة. ويعتبر المعرض هو الأول من نوعه في المنطقة لعرض مشغولات نزيلات السجن بشكل مباشر.

تأهيل وتدريب

صرحت مشرفة المعرض حصة الشمري لـ«دوت الخليج» بأن فكرة المعرض جاءت بتوجيه مباشر من مدير سجون المنطقة العميد حسن الشهري، الذي كلف بإقامة المعرض بهدف تأهيل وتدريب النزيلات وامتهانهن حرفا تساعدهن على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهن.

أرباح البيع

أضافت الشمري، أن النزيلات يمكنهن تحقيق دخل أثناء فترة تواجدهن داخل السجون من أرباح بيع المنتجات، وتم إنشاء بعض الورش الحرفية لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية كالنجارة والسباكة وأعمال الكهرباء ومعمل خياطة للنزيلات، الذي يتم فيه تفصيل الزي الرسمي بدلا من الاستعانة بورش ومصانع خارجية، ورصدت للنزيلات مكافأة مالية من إدارة السجن، وبيعت معظم المنتجات المعروضة، مؤكدة على التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتدريب السجينات.