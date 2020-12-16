منصات تعليمية على قمم الجبال

لجأ العديد من الطلاب في منطقة الباحة إلى المناطق الجبلية المرتفعة للتغلب على ضعف شبكة الإنترنت في قراهم، خاصة في قرى المزرع بمدينة الباحة، ودهمة بمركز بيدة بمحافظة القرى.

مشروع طموح

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان لـ«دوت الخليج» أن الإدارة عملت على تفعيل توجيهات وزارة التعليم لتنفيذ آلية التعليم عن بعد وفق معطيات المرحلة، وأعدت الآليات التي تضمن تنفيذ المشروع الوزاري الطموح عبر منصة مدرستي، وأيضا الاستفادة من قنوات عين لمن لم يتمكن من الدخول عبر المنصة، كما أعدت جداول لحضور المعلمين والمعلمات ليوم واحد في الأسبوع الدراسي لتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة لمن يجد صعوبة في الاستفادة من المنصة.

فاعلية الاتصال

أضاف هضبان أن إدارة التعليم حرصت على عمل مسح ميداني للتعرف على المواقع التي قد يعاني الطلاب والطالبات فيها من الدخول للمنصة، وذلك بسبب ضعف شبكة الاتصالات ومن ثم تم الرفع لإمارة الباحة لتوجيه الجهات المقدمة للخدمة للعمل على رفع جودة وكفاءة وفاعلية الاتصال في تلك المواقع، ومن ضمن تلك المواقع قرية «دهمة»، وبين هضبان أن الإدارة عملت من خلال مكاتب التعليم للبنين والبنات بمحافظة القرى على حصر أعداد الطلاب والطالبات الذين تعثر دخولهم للمنصة «مع قلة الأعداد»، وتم إعداد برنامج خاص لمتابعة تقديم الخدمات التعليمية لهم من خلال المدارس، إلى أن تتم عملية تغطية شبكة الاتصالات، مشيرا إلى أن الإدارة تبذل جهودا جيدة في المتابعة ومعالجة إيصال خدمة الإنترنت لجميع قرى ومحافظات المنطقة، ليستفيد جميع الطلاب والطالبات من منصة مدرستي ومتابعة قنوات عين.

معاناة ومطالبات

تداول مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات لحل معاناتهم في سوء الاتصالات بقرية المزرع بمدينة الباحة ودهمة بمركز بيدة في محافظة القرى.

وقال المغردون عبر وسم #دهمة_بلا_تعليم إن ضعف شبكة الإنترنت أجبر أبناءهم وبناتهم على حضور المنصة ومتابعة القنوات على قمم الجبال.

إيجاد الحلول

قال عيسى السعيد إن دهمة قرية تفتقد الكثير من الخدمات وبالذات خدمة الإنترنت التي يحتاجها الطلاب والطالبات في كافة المراحل، داعيا إلى سرعة التجاوب مع مطالبهم، فيما قالت حلا الغامدي إن أبناءها يضطرون يومياً للصعود على قمة الجبل لحضور الحصص، معرضين أنفسهم للخطر ولأشعة الشمس لساعات طويلة، فيما ذكر ساير عايض أنهم رفعوا عدة خطابات للإمارة وإدارة التعليم منذ شهور لإيجاد الحلول العاجلة لشبكة الاتصالات حتى يتسنى لأبنائهم حضور الحصص في المنازل بدل الخروج والصعود على قمم الجبال، وقال منصور سعيد: لدينا ضعف كبير ومشكلة إذ لا نستطيع التواصل أو تدريس أبنائنا في ظل الظروف الصعبة التي أجبرتنا عليها الجائحة، فالشبكة غائبة تماما وليست ضعيفة، فيما شدد صالح الغامدي على معاناتهم في قرية المزرع الواقعة شرق الباحة من المشكلة نفسها رغم تلقيهم العديد من الوعود.

إرشادات لاستخدام الإنترنت

إشارة الواي فاي

اختر مكانا مرتفعا لموزع أو لمقوي الشبكة، وتأكد من وضعه في مكان يتوسط المنزل

توجيه الهوائي

تغيير توجيه الهوائي لتحصل على أفضل نتيجة أداء لشبكة الواي فاي

استخدم جهازا مقويا لشبكة الواي فاي لإشارة أفضل

تأكد من قرب المقوي من الموزع الرئيسي

من ضوابط الاختبارات الإلكترونية

إدخال المعلومات الشخصية

التحقق من إعدادات الاختبار

مراجعة المعلم أسئلة الاختبارات

أن تكون مواعيد الاختبار مناسبة لأوقات الطلبة

إنشاء اختبار بديل في حال وجود طلبة متغيبين