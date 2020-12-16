9 مخالفات على معاهد أهلية

رصدت إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران 9 مخالفات على 11 معهدا ومركزا من المعاهد الأهلية المرخصة، يلتحق بها حاليا ما يقارب 2370 متدربا ومتدربة، وذلك في إطار مهام إدارة التدريب الأهلي، للتأكد من جودة المخرجات التدريبية ابتداء من مرحلة القبول والتسجيل، ثم متابعة العملية التدريبية وصلاحية المعامل والتجهيزات واستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، والحرص على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين المتبعة وانتهاء بإجراء الامتحانات والمراقبة وإصدار الشهادات واعتمادها، ومن ثم تقييم المعاهد والمراكز الأهلية والعاملين فيها من مدربين وإداريين وبرامج ومرافق وتقنيات التعليم والتدريب المستخدمة فيها.

معالجة المخالفات

كشف مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني في منطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن أبرز تلك المخالفات تأخر إصدار رخصة المدرب المعتمد، وشكوى متدربة من خلاف مالي مع المعهد حول رسوم التدريب، بالإضافة إلى شكوى متدربة عن دورة لغة إنجليزية، فضلا عن مطالبة متدرب من محافظة شرورة بسرعة عقد الاختبار الشامل المحوسب بالمحافظة، كذلك مطالبة متدرب بإعادة رسوم التسجيل نتيجة تعرضه لظروف تمنعه من مواصلة التدريب، ومطالبة متدربة بشهادة بدل فاقد لدورة حاسب آلي، كما تم استقبال شكوى متدربة حول عدم إصدار شهادتها رغم انتهاء الدورة، واستفسار متدربة عن الاعتمادات الدولية لبعض الشهادات، وتم التعامل مع كافة الشكاوى وعولجت في حينها.

البرامح والدبلومات

أضاف آل جبار بأن إدارة التدريب الأهلي اعتمدت خلال الفترة الماضية عددا من البرامج والدبلومات المهنية والهندسية التي يتطلبها سوق العمل، وهي دبلوم الحاسب وتقنية المعلومات «تخصص شبكات الحاسب، دبلوم الحاسب وتقنية المعلومات» تخصص برمجيات الحاسب، دبلوم التقنية المدنية والمعمارية، دبلوم تقنية المساحة، دبلوم العلاقات العامة والإعلام، فضلا عن دبلوم إدارة الموارد البشرية، كما يتم حاليا دراسة دبلوم الأمن السيبراني ودبلوم الصحة والسلامة المهنية.

الاختبارات المحوسبة

عن الاختبارات المحوسبة أضاف: تُعد أحد مسارات التطوير للاختبار الشامل الذي جعل من السهل التحكم بتنظيم أعمال الاختبارات عبر منظومة إلكترونية متكاملة ومحوكمة، من خلال مرحلة تسجيل المتدربين المؤهلين إلكترونياً لدخول الاختبار بحسب المرحلة الأولى، ومرحلة حجز المواعيد الإلكترونية التي تُمكن المنشأة التدريبية من حجز موعد جلسة اختبار للمستفيد، ثم مرحلة تنفيذ الاختبار عبر منصة إلكترونية تعتمد على بنوك أسئلة محدثة ومحوكمة.

يذكر أن الاختبارات المحوسبة تعقد بشكل متزامن على فترات متتالية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للمتدربين والمتدربات، وتتم متابعتها من خلال مركز تحكم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، وعدد جلسات الاختبار المنعقدة بالمنطقة 29 جلسة، وعدد المختبرين 261 متدربا ومتدربة.

المدرب المعتمد

أوضح آل جبار أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي أطلقت مبادرة المدرب المعتمد، وهي خاصة بالمدربين والمدربات تتيح لهم مزاولة التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة، تحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة، ووصل العدد الإجمالي للمدربين المعتمدين بمنطقة نجران إلى 28 مدربا معتمدا بعدد من المجالات الإدارية والفنية والمهنية، وعدد المدربين 19 مدربا والمدربات 9 مدربات.

تطبيق تدريبك

خدمة تقدمها التدريب التقني والمهني

يستقبل البلاغات ضد المعاهد الأهلية المرخصة

التعامل معها حسب طبيعة البلاغ ومعالجتها حسب الأنظمة

اعتماد البرامج التدريبية والدبلومات

إتاحة إمكانية التحقق من وجود ترخيص للمنشآت التي تقدم التدريب

التحقق من نظامية الدورات لمنشأة التدريب الأهلية

تمكين المواطنين والمقيمين من رفع بلاغات أو ملاحظات على منشآت التدريب الأهلية