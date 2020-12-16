6 سعوديين في نهائيات مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أسماء ستة فائزين من المملكة العربية السعودية في مسابقة «هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2020».

وأوضح الوكيل المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية بالوزارة، المهندس فارس الصقعبي، أن 18 طالبا تأهلوا إلى المرحلة الأولى من المسابقة، للتنافس في التصفيات المحلية، وتأهل منهم 6 طلاب إلى المرحلة النهائية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات على شكل فريقين، للتنافس مع بقية الفرق في المنطقة، ويضم كل فريق معلما من جامعة في المملكة؛ بهدف إرشادهم وتوجيههم خلال الامتحانات النهائية التي ستعقد في مختبرات «هواوي» في المملكة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» إلى أن المسابقة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب في المملكة الذين أبرزوا إمكاناتهم الإبداعية وقدراتهم الابتكارية. بدوره، بين مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية بالمملكة، جاو ليو تشن، أن التعاون بين الصين والمملكة يمتد لأعوام عديدة، وتجمع علاقة وطيدة الشعبين، مثنيا على عمل القيادة والحكومة والشركة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمار في تنمية المواهب المحلية.

شهد العام الحالي تنظيم العديد من الأنشطة عبر الإنترنت مثل التدريب على تنمية المهارات والعروض الترويجية، بالتعاون مع مختبرات «هواوي» الحديثة. وأسهمت مسابقة الابتكار، التي يتم تنظيمها العام الحالي، في تعزيز الابتكارات المحلية، حيث وفرت للمشاركين التدريب على استخدام أحدث المنصات التقنية في ابتكار استخدامات جديدة، تسهم في تنمية المجتمع. يذكر أن مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، التي تُنظم بشكل سنوي، تشهد مشاركة الآلاف من طلاب الجامعات والكليات من المملكة وبقية بلدان الشرق الأوسط، بهدف تعزيز المهارات التقنية للطلاب، وتمكينهم من دخول سوق العمل في المستقبل من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة عن أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات.