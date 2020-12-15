الملك سلمان يقر موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2021

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أقر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2021.



وأعلنت السعودية عن ميزانية بقيمة 990 مليار ريال لعام 2021، وتوقعت عجزا عند 141 مليار ريال وإيرادات بقيمة 849 مليار ريال في عام 2021.

وجاء في بيان الموازنة أن المملكة تتوقع عجزا في عام 2020 عند 298 مليار ريال.

وأضاف البيان أن التقديرات تشير إلى بلوغ إيرادات السعودية 770 مليار ريال في 2020.

وتوقعت السعودية بلوغ الدين العام 937 مليار ريال في 2021، و854 مليار ريال في 2020.

وقال بيان الموازنة إن السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 بالمئة في 2021، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 3.7% في 2020.

وأضاف البيان أن المملكة تتوقع بلوغ إيرادات النفط 53.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات في 2020.

وأعلنت السعودية أنها تتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الحكومية عند 346 مليار ريال في 2020 و280 مليار ريال في 2021، وأن تبلغ الاحتياطيات الحكومية عند 346 مليار ريال في 2020 و280 مليار ريال في 2021.

ومن المتوقع بلوغ التضخم 2.9% في 2021 حسب بيان الموازنة.