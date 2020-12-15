شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يشيد بمستوى العلاقات المتميزة مع الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
بدوره، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
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