موجز الخليج 365 للسياحة.. حلم موسكو والمزارات الدافئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أطلقت الاتحاد للطيران رسمياً، الثلاثاء، طائرة 2020 ecoDemonstrator الرائدة لخدمة رحلاتها التجارية، كطائرة تحقق الطيران المستدام. نجحت طائرة الركاب الروسية الجديدة من طراز MС-21-310 في تنفيذ أولى رحلاتها، بعدما جرى تزويدها بمحرك روسي الصنع. دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين إلي ضرورة تقديم إقرار عن حيازتهم من عملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها. يوجد الكثير من الأماكن السياحية الدافئة التي تصلح للسياحة في فصل الشتاء، فإذا كنت تريد قضاء عطلتك الشتوية فإليك أفضل الأماكن الشتوية.

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