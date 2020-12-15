- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إزالة المخيمات المخالفة في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إزالة المخيمات المخالفة في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أزالت أمانة حفر الباطن، ممثلة بالبلديات الفرعية التابعة لها، المخيمات العشوائية الواقعة بالقرب من النطاق العمراني، وذلك بعد إشعار أصحابها بمخالفتهم الأنظمة ووضع ملصقات الإشعار بالإزالة خلال مهلة محددة.
وأكد متحدث أمانة حفر الباطن، علي المطيري، أن الأمانة تعمل على إزالة المخيمات الواقعة داخل النطاق العمراني باعتباره مخالفة وتعديًا وتشوهًا بصريًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة المخيمات المخالفة في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.