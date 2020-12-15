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2020-12-16 القبض على 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات لاستخدامها في سلب المارة بالرياض جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 أشخاص تورطوا بسرقة 5 مركبات تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سلب المارة وسرقة محتويات المركبات المتوقفة. وصَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ( ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث )، إثر تورطهم بسرقة (5) مركبات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء واستخدامهم لها في جرائم سلب المارة وسرقة محتويات المركبات المتوقفة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، وقد تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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