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2020-12-16 اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.



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