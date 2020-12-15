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محمد بن سلمان يهنئ ولي عهد الكويت بتشكيل الحكومة
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق.
من جهته أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ماعبر عنه من مشاعر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
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