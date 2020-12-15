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الاكتئاب يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية
الدراسة استندت إلى بيانات حوالي نصف مليون شخص
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
أظهرت دراسة جديدة أن الاكتئاب مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية في حياة الأشخاص الذين يعانون منه.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، حلل خبراء جامعة كامبريدج السجلات الصحية لأكثر من نصف مليون شخص ليس لديهم تاريخ سابق لأمراض القلب والدورة الدموية.
أولئك الذين أبلغوا عن أعراض الاكتئاب الشديدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بعد أكثر من عقد من الزمن.
أضرار الاكتئاب:
وقال البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتونيو من جامعة كامبريدج: “هناك دلائل على أن المشاعر المتعلقة بالاكتئاب مرتبطة بفرصة إصابة الشخص بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في المستقبل”.
وفي دراسة أجريت في المملكة المتحدة على 401219 مشاركًا، كانت هناك 21 حالة من أمراض القلب لكل 1000 شخص على مدى 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 15 سكتة دماغية لكل 1000 شخص على مدى 10 سنوات، وهذا يعني أنه من المتوقع حدوث سبع حالات إضافية من أمراض القلب وخمس سكتات دماغية لكل 10000 شخص في غضون عام واحد لمن يعانون من أعراض أعلى للاكتئاب.
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