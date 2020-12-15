تحذيرات عالية الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أبل

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرات عالية الخطورة بشأن إصدار شركة أبل الأمريكية، تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وأكد المركز الوطني، في بيان له عبر حسابه بموقع تويتر، أن المهاجم يمكن استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مشيرًا إلى أنه يمكنه- أيضًا- الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة.

ولفت إلى أن بعض التطبيقات الخبيثة يمكنها تجاوز تفضيلات الخصوصية، وإيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة «DoS»، وانتهاك سياسة المصادقة Authentication policy.

كما ناشد المركز الوطني للأمن السيبراني مالكي هواتف أبل باتباع توصيات الشركة وتحديث المنتجات المتأثرة.

