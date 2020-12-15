تخريج 1921 متدربا بدورات أمن المنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبدالله العتيبي، حفل تخريج1921 متدربا بالدورات التدريبية التأهيلية، في معهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة.

ونقل العتيبي في كلمة له تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعي (أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي) الذين جرى تخريجهم من معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكدا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من وزير الداخلية.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.