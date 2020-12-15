المحضار في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم محمد المحضار، أحد منسوبي الخطوط السعودية سابقا، وتمت الصلاة عليه في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. والفقيد عم الزميلة الإعلامية صفاء المحضار. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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