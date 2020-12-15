شكرا لقرائتكم خبر بدء تسجيل المعلمين والمعلمات في اختبارات الحصول على الرخص المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغ عدد المسجلين نحو 50 ألفا بالمرحلة الثانية، بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بفتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين، وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط https://tpl.etec.gov.sa.

وتشمل الرخص المهنية جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي ابتداء من أمس حتى الخميس 17 ديسمبر الحالي، يتبعه تسجيل معلمي التعليم العام خلال الفترة 18 - 24 ديسمبر الحالي، أما تسجيل المعلمين الجدد فسيكون خلال الفترة 25 - 27 ديسمبر الحالي.

وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات الفترة الأولى «اختبار التخصص» ستعقد خلال الفترة من

23 - 30 / 1 / 2021م، واختبارات الفترة الثانية «الاختبار التربوي العام»، ستعقد خلال الفترة من 20 - 26 / 3 / 2021م، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 30 / 5 / 2021م.

ونوهت الهيئة إلى أن الاختبارات والرخص المهنية تشمل جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين، سواء كانوا في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية، حيث يتطلب من معلمي ومعلمات قطاع التعليم الأهلي الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم في المملكة.

ودعت الهيئة ملاك المدارس الأهلية والعالمية وقادتها إلى تشجيع معلميها للحصول على الرخصة المهنية؛ لما لها من أثر إيجابي متوقع على جودة مخرجاتهم التعليمية، وتلبية لمتطلبات معايير الاعتماد المدرسي لتجويد أداء المؤسسات التعليمية، حيث إن بعض المعايير تراعي أعداد المعلمين الحاصلين على الرخص المهنية في المدارس عند القيام بعمليات التقويم والاعتماد.

يذكر أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من مراحل إصدار الرخص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال فتح التسجيل لإصدار الرخص المهنية لمجتازي اختباري كفايات «العام والتخصصي»، وفق ضوابط منح الرخصة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من 50 ألفا حتى الآن.