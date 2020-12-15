«الغذاء والدواء» تستعين بالخبرات اليابانية في مجال المنتجات الطبية

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ومثل الهيئة في التوقيع بمقرها في الرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، فيما مثل وزارة الصحة اليابانية مدير عام مكتب السلامة الدوائية والصحة البيئية كاماتا مستواكي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المنتجات الطبية، تشمل المستحضرات الصيدلانية، والحيوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات الطب التجديدي، والمستحضرات الصحية، ومنتجات التجميل، والمواد الخام المخصصة للاستخدام الدوائي، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
كما تنص المذكرة على إعطاء الأولوية في تقييم وترخيص المستحضرات الصيدلانية الجديدة أو المبتكرة المرخصة والمسوقة في اليابان، كما سيبني مركز التدريب الآسيوي الخاص بالشؤون التنظيمية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية في اليابان القدرات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعزيز كفايتها، وتعزز التعاون بين الجهتين في المحافل الدولية، منها المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري (ICH)، والمنتدى الدولي لمنظمي استخدام الأجهزة الطبية (IMDRF)، والبرنامج التعاوني للتفتيش على المستحضرات الدوائية (PIC/S).
المذكرة تشمل:
- تقديم المشورة المتخصصة من جانب الخبرات اليابانية في تقييم المستحضرات الصيدلانية
- تنظيم استخدام المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية
- مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان
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