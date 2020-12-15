شكرا لقرائتكم خبر 142 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 201 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 201 حالة، و10 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 360,155 حالة، من بينها 3,093 حالة نشطة، منها 476 حالة حرجة.

ووأضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.45%، مشيرة إلى أنه أجري 34,552 فحصا مخبريا جديدا.

فيما نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال تغريدة عبر حسابه في تويتر، الجميع بسرعة التسجيل في تطبيق «صحتي» الذي أطلقته الوزارة للحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسهم من الفيروس.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.