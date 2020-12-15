ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة

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وتأتي الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.شاركت في الحملة قطاعات حكومية، منها وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة المنطقة، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
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